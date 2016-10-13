В Кремле высказались о нападении на дочь Емельяненко

В четверг, 13 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с нападением на несовершеннолетнюю дочь президента Союза ММА Российской Федерации Федора Емельяненко.

Песков отметил, что о данном инциденте уже доложили президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы государства заявил, что Федор Емельяненко является его товарищем, поэтому новость о нападении на его ребенка он воспринял с большой тревогой и добавил, что это совершенно недопустимая ситуация, которая требует решительных мер по выявлению преступников.

Дмитрий Песков, однако, призвал воздержаться от каких-либо ассоциаций и параллелей с недавними спорами по поводу детских боев в Грозном, пока не будет точно установлена личность нападавшего, передает RT.

Читайте также:

Бойцы клуба "Ахмат": ни один чеченец не ударит ребенка

Дочь Федора Емельяненко вышла из больницы



