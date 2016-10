В РФ привезут американскую коллекцию одежды с изображением российского ОМОНа

В Россию привезет свою коллекцию один из американских модных брендов «424». Ее концепция в том, что одежда украшена принтами, на которых изображены стражи порядка. А ниже стоит подпись «We Are Here to Help» (мы здесь, чтобы помогать).

Коллекцию создал дизайнер Гильермо Андраде. На этот раз он адаптировал для России тему, которая его очень беспокоит. А именно полицейский произвол и двойные стандарты законов, сообщает m.vogue.ru.



На фотопринтах запечатлены наши бойцы ОМОНа. Также одежду дополняет нарукавник с изображением российского триколора.