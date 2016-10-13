Ученые считают, что аутисты лучше подходят для работы, где требуется логика

К интересному выводу пришли мировые ученые. Проведя ряд исследований, они заключили, что аутисты мыслят более «трезво», адекватно и логично, чем другие люди.

Дело в том, что аутисты не так склонны к эмоциям, переживаниям и инстинктам, а потому они чаще принимают верные решения там, где требуется «холодная» здравая оценка ситуации, сообщает ria.ru.

Так ученые провели ряд экспериментов, связанных с азартными играми. Они давали различные задания, как аутистам, так и другим людям. Итог превзошел ожидания. Как оказалось, решения аутистов были намного правильнее и эффективнее.

В связи с этим было выдвинуто предположение, что для работы, связанной с принятием логичных объективных решений, лучше подойдут люди-аутисты.