Кировские организации незаконно добывают песок на берегах рек

Кировская природоохранная прокуратура установила, что несколько организаций добывают песок на берегах рек в Арбажском, Малмыжском и Слободском районах без соответствующего разрешения на эту деятельность.

В частности, прокуратура установила, что КОГП «Вятавтодор» добывает песок в месторождении «Криуше» (Арбажский район Кировской области). Вместе с тем, у органиазция долгое время не получала разрешения на эту деятельность и не вела работу по защите водных ресурсов. Суд обязал «Вятавтодор» действовать в рамках законодательства.

Также прокуратурой в Советском, Слободском и Малмыжским районах были выявлены факты перевода береговой полосы и части рек в частную собственность, что противоречит действующему законодательству.

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