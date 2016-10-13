В четверг, 13 октября, глава пресс-службы бойцовского клуба "Ахмат" Адам Ахмадов заявил, что чеченские бойцы не нападали на дочь Федора Емельяненко.

Ахмадов отметил, что ни один чеченец и ни один мужчина не смог бы поднять руку на ребенка, передает Lenta.ru данные радиостанции "Говорит Москва". В клубе "Ахмат" отметили, что мнение будто скандал с детскими боями в Грозном и нападение на дочь Емельяненко каким-либо образом связаны - провокация.

Адам Ахмадов считает, что подобные параллели проводят те, кто завидует тому, что в Чечне сейчас "все хорошо". Напомним, ранее сегодня стало известно, что несовершеннолетняя дочь Федора Емельяненко выписалась из больницы.

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