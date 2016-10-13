На форуме «Россия - спортивная держава» подводят итоги

12 октября в конгресс-центре спортивного курорта "Доброград" состоялось итоговое пленарное заседание, посвященное стратегии развития спорта, которое возглавил министр спорта РФ Виталий Мутко.



На мероприятии также присутствовали участники международного спортивного форума, которые подвели итоги работы дискуссионных сессий и круглых столов:

Советник президента Российского футбольного союза по правовым вопросам Денис Рогачев;

Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин;

И.о. Ректора РГУФК Тамара Михайлова;

Директор Департамента науки и образования Минспорта России Сергей Евсеев;

Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ Василий Пушкин;

Генеральный директор АНО "Исполительная дирекция спортивнвх проектов" Азат Кадыров;

Исполнительный директор Центра стратегических назначений "Мастер спорта" Сергей Журавлев;

Директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Константин Вырупаев;

Исполнительный директор Союза горнолыжной индустрии Владислав Субботин.

Виталий Мутко поблагодарил организаторов VI Международного форума "Россия - спортивная держава", в рамках которого прошло заседание, и подвел итоги деловой программы.



"На спортивном форуме мы обсуждали многие вопросы, в частности, судьбу неолимпийских и национальных видов спорта. В этом направлении нам предстоит много работы, потому что в России существует масса национальных видов спорта, которые необходимо развивать. К примеру, в Якутии есть целый Центр национальных видов спорта. Мощнейший центр. И такие организации надо создавать во всех регионах".



В своем выступлении министр спорта затронул также тему ГТО. "Мы не хотим, чтобы внедрение комплекса ГТО стало формальностью. Нам нужны не отчеты, а живой интерес молодежи. Для этого, возможно, стоит проводить мероприятия комплекса в виде праздников, фестивалей. Нам нельзя загубить хорошую идею, поэтому прошу внести креатив в работу над развитием комплекса ГТО".



Виталий Мутко обратился к руководителям регионов РФ с требованием нести ответственность за свои обязательства в отношении развития спортивной инфраструктуры. "По итогам конференции выйдет распоряжение Президента по развитию физкультуры и спорта, - заявил министр. - Регионы должны научиться управлять на своих территориях процессами, происходящими в спорте, выполнять взятые на себя обязательства, не замораживать строительство, нести ответственность за каждый рубль, выделенный из федерального бюджета. Необходимо заниматься подготовкой олимпийского резерва, в сборной должно быть 9000 человек. Спортивные школы не должны быть разобщены".



Говоря о спорте высших достижений, Виталий Мутко подчеркнул, что выступление сборной на Олимпиаде в Рио было оценено очень высоко, но вместе с тем, учитывая сложившуюся в спортивном мире ситуацию, расслабляться нельзя: "Допинговые скандалы дезориентируют молодежь, и надо сделать очень многое к следующим соревнованиям, чтобы искоренить это зло. Мы готовы модернизировать нашу систему. Но ждем этого и от других стран. У нас нет никаких государственных программ по покрывательству допинга. Мы работаем честно, не губим здоровье детей и у нас нет ситуаций, когда все спортсмены по медицинским показателям обязаны принимать пачками запрещенные препараты", - сказал министр спорта.



После пленарного заседания открылась пресс-конференция, на которой глава спортивного ведомства подвел итоги международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Модератором заседания выступил известный спортивный журналист - Максим Демков.



В зале собрались федеральные и региональные СМИ, представители Владимирских и Ковровских изданий, журналисты из-за рубежа. Они получили возможность задать вопросы из зала министру спорта РФ Виталию Мутко и губернатору Владимирской области Светлане Орловой.



На пресс-конференции поднимались вопросы, посвященные комплексу ГТО, футболу, развитию массового спорта и спорту высших достижений, показателям стратегии Федеральной целевой программы, экономическим показателям Владимирской региона.



"У государства в приоритете не столько спорт высших достижений, сколько массовый спорт, - отметил Виталий Мутко. - Потому что без развития массового спорта не будет никаких побед на международной арене. Для развития массового спорта мы сделали акцент на развитии спортивной инфраструктуры. В этом году мы успешно завершили первый этап Федеральной целевой программы развития спорта и начали новый. Мы находимся в постоянном диалоге, решаем проблемы, проводим под руководством Президента по два совета в год, раз в два года проводим спортивный форум, а ведь все это требует сложнейшей организационной работы".



Светлана Орлова рассказала, что сейчас инвесторы региона вкладываются в развитие спортивной инфраструктуры, и это очень важно, поскольку любые спортивные объекты прельщают жителей: "Доброград - первый город, который развивается частным инвестированием. Молодежь нашего региона любит спорт и всецело поддержала внедрение комплекса ГТО. Сначала нужно развивать инфраструктуру, а потом уже строить дома, чтобы люди приехали в социально-обустроенное место".



​В завершение пресс-конференции Виталий Мутко поблагодарил журналистов за внимательное и подробное освещение работы форума "Россия - спортивная держава". Губернатор Владимирской области отметила слаженную работу оргкомитета, который сумел провести крупное мероприятие в условиях тяжелой логистики: "Мы рады, что все получилось при проведении Форума. Все отработали профессионально. Но самое главное то, что такие мероприятия проводятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России. Вы только подумайте - обычный город смог принять мероприятие международного уровня, первое лицо государства".