Зачем жить после пятидесяти?

Фестиваль в Черногории «Хорошо за пятьдесят» поможет найти ответ на этот вопрос.

Известный журналист и общественный деятель Владимир Яковлев, создавший «Коммерсант» и «Сноб», придумал новый удивительный проект – «Возраст счастья». Простая мысль, которую его создатель несет миру, заключается в том, что в современном мире старость начинается в семьдесят пять лет. Это научный и медицинский факт. В отличие от «пожилой» пушкинской Татьяны и чеховских сорокалетних стариков - мы , живущие сегодня, имеем дополнительно двадцать пять лет активной жизни - от 50-ти до 75-ти. Плюс-минус, конечно. Ужасно нам, современным людям, повезло! Но, вот именно тут и начинаются сложности. Потому, что большинство из нас все-таки уже настроились стареть, скучать и воспитывать внуков. Плюс проблемы. Здоровья нет. Денег нет. Настроения нет. И главное – желаний. А тут тебе неожиданный подарок – давай живи, действуй, двигайся! Стоит ли? Вот такой неоднозначный дар. Прямо хоть не разворачивай подарочную обертку…



И тогда Яковлев понял, что людей нужно сначала научить этим подарком пользоваться. Собрать их вместе – тех кому «за пятьдесят» - и обьяснить, что нужно делать и как жить, чтобы бонус в четверть века стал не мучением, а удовольствием. Дело в том, что он-то сам в этом уже разобрался. Посвятил поискам ответа на вопрос «как жить после пятидесяти» несколько лет своей жизни и написал семь книг. Но как сделать так, чтобы другие тебя услышали? И он придумал фестиваль «Хорошо за пятьдесят», который уже второй год проходит в Будве. Это Черногория. Въезд сюда для россиян безвизовый, лето стоит до ноября, море плещет, солнце светит. Овощи, фрукты, морепродукты, рыба прямо из воды. Приезжай – не хочу! А тут еще такое интересное мероприятие… На первый фестиваль собралось человек пятьдесят. На второй – пятьсот. Из тридцати шести стран мира. Получается, что многие оценили усилия организаторов. Понравилось. Я тоже приехала в этом году, хотя считаю себя большим скептиком. Сколько уже этих фестивалей было! Много красивых слов, а в результате – одна голая коммерция. Но я решила провести эксперимент. Люблю, если честно, побывать среди новых для меня людей, в необычной обстановке.



Яковлев собрал нас в большом шатре и сказал: мы не научим вас тому, как следует жить. Но мы научим вас, как жить так, чтобы получать удовольствие. Без удовольствия не имеет смысла жить вообще, а уж еще лишних двадцать пять лет – тем более. И пункт номер один: перестаньте делать снова и снова то, что вы делали в своей жизни уже много раз. Ставьте новые цели. Приобретайте новые профессии. Меняйте жизнь. Настоящее удовольствие – в развитии, а развитие происходит только в тот момент, когда берешься за что-то новое». А чтобы не быть голословным, Яковлев пригласил на фестиваль людей, которые своим опытом могут подтвердить его слова. Вот, например, Ципора Саламон. В свои 65 лет по праву считается одной из самых стильных женщин Нью-Йорка. Она не только позирует для модных журналов и фотографируется в рекламе известных марок одежды, но и читает лекции о стиле слушателям дизайн-школ, а к ее личному гардеробу обращаются художники по костюмам во время съемок кино и телевизионных проектов. Время и возраст, по мнению Ципоры Саламон, — лучшие союзники в борьбе за неповторимый личный стиль. Или вот другой пример. В 60 лет офицер полиции Аннабель Дэвис вышла в отставку и решила, что настало самое подходящее время для новой карьеры. Взяла и стала актрисой и фотомоделью. Со временем даже очень востребованной. Как ей удалось добиться этого в 60 лет, без опыта и связей? Аннабель поясняет: все совершенно реально и достижимо. Но пришлось, конечно, постараться. Среди участников фестиваля особенно выделялся моложавый старик. На его трюки на роликах приходили посмотреть со всей Будвы. Франко Пуликат впервые встал на ролики в 43 года. А в 59 решил научиться делать что-то особенное. Что-то такое, чего никто раньше не делал. Например, падать на роликах на шпагат. На тренировки ушло семь лет. В 66 лет Пуликат обнаружил, что шпагат дается ему легко. И усложнил свои упражнения. Он придумал трюк с натянутыми лентами. Еще семь лет Франко Пуликат тренировался проезжать под лентами, растянувшись в шпагате, и разворачиваться в процессе. Уверенный разворот вокруг своей оси у него получился только к 72 годам. «Такого в мире роликового спорта еще не было», — гордо сообщает он. Сейчас Франко Пуликат регулярно показывает свои трюки в римском парке Вилла Боргезе. Кроме того, его часто приглашают на специальные выступления. Пуликат считает, что самое важное время в его жизни наступило после 65 лет. «Только к этому возрасту я почувствовал себя достаточно развитым физически и духовно, — говорит он. — Наступило время творческого расцвета, я сам придумываю все, что делаю, и никого не копирую. Жизнь вообще сплошное удовольствие, но теперь благодаря роликам — особенно»



Слышу уже хор скептиков – так, они же все иностранцы, там жизнь другая! Ничего подобного – были на фестивале и собственные, отечественные, так сказать, примеры. Вот , например предприниматель Андрей Павлов. На пике успеха он внезапно отказался от управления собственным бизнесом, отошел от дел и начал путешествовать по всему миру на велосипеде. Сейчас, в 56 лет, он счастливее и свободнее, чем когда-либо. Хотя у него намного меньше денег, чем было раньше. С тех пор как он вплотную занялся путешествиями, Андрей Павлов бросил курить, отказался от алкоголя и вредной пищи и похудел на 13 килограммов. Сейчас он проезжает по 150 километров в день (когда начинал, едва выдерживал 30), тщательно разрабатывает свои маршруты, чтобы успеть осмотреть все интересные места, добраться до гостиницы и пораньше лечь спать, а с самого утра снова отправиться в дорогу. Вот такие люди собрались на фестивале.



И знаете, что самое потрясающее ? Каждый из нас – те, кому за пятьдесят – может сделать то же самое. Может! Это такой же научный факт, как отсроченная старость. Только нужно заставить себя повернуть немного голову, перестать упрямиться, упираться и говорить себе, что « со мной этого произойти не может». Конечно, ничего не произойдет, если вы будете продолжать сидеть на кухне у телевизора и ныть, что жизнь не удалась. Может быть, нужно хотя бы встать со стула? Может быть, стоит в следующем году приехать на фестиваль? Это, конечно, не бесплатно. Но может оказаться самой правильной инвестицией в вашей жизни. Я в этом теперь практически уверена. Гимнастика по утрам, спецкурсы с мастерами по йоге и гимнастике позвоночника, лекции всех ведущих специалистов по гигиене мозга и тела, велосипедные прогулки, уроки танцев . В этом году была прекрасная культурная программа : Михаил Жванецкий, Борис Акунин. Алексей Кортнев, Борис Гребенщиков, Леонид Парфенов, Варвара Визбор, группа «Мегаполис» и многие другие.

















Должна вам сказать, что на концерт каждого из них даже в Москве не так просто и дешево купить билет. А здесь эти невероятные люди не только дают концерты и читают лекции, а ходят по аллеям фестиваля и вполне расположены к живому человеческому общению с простыми, так сказать, людьми. Они сюда знаете почему приехали? Не угадали. Они приехали, потому что своим присутствием хотят поддержать Яковлева и его идею. Потому, что считают проект правильным. А некоторые уже даже следуют его постулатам. Например, бывший телеведущий Леонид Парфенов стал исполнителем песен. Он поет в сопровождении группы «Мейдлех». Нечасто такое увидишь! Но все-таки главный смысл фестиваля не в этом. За десять дней не освоишь йогу и не наговоришься с Борисом Акуниным на всю жизнь. Главное – в толчке, в приобщении даже самого «фомы неверующего» к новым понятиям, к разговору, которого никогда с ним никто не вел. В появившейся вдруг внутри тебя возможности делать то, что раньше не приходило в голову и говорить о том, о чем еще вчера казалось невозможным сказать вслух. Например, о том, как сделать секс после 60-ти полноценным и разнообразным. Мне кажется, сам факт разговора об этом для многих сидящих в зале был громом среди ясного неба. Мы все ушли из шатра гораздо более свободными и уверенными в себе. Мы даже стали более сексуально привлекательными – с прямыми спинами, освобожденными от косности.

Чтобы получать удовольствие нужно быть здоровым человеком. Здоровье определяет все. Поэтому множество разговоров на фестивале прежде всего об этом, как привести в порядок свою психику и улучшить физическое состояние. Лекции сопровождаются практическими занятиями. Фестиваль учит людей получать удовольствие. Неважно где и как мы живем. Какие у нас президенты и курс рубля к доллару. Яковлев предлагает попробовать начать жить по-другому. Может быть, именно у вас это получится.

















Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня