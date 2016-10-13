Экс-губернатор Кировской области Никита Белых объяснил, зачем взял деньги

12 октября во время очередного заседания суда Никита Белых, которого обвиняют в получении взятки, сообщил, что деньги, переданные ему 24 июня в Москве, должны были пойти на подготовку Кирова к выборам.

В частности, средства планировалось израсходовать на ремонт инфраструктуры областного центра, сообщает «Комерсант».

Это, кстати, уже вторая версия произошедшего. Ранее, после задержания Никиты Юрьевича, губернатор Кировской области объяснил, что взял деньги на строительство храма.

Действительно, председатель кировской гордумы подтвердил, что Никита Белых собирал местных бизнесменов и предлагал принять участие в нескольких проектах. В частности, говорилось, что необходимо реконструировать Спасский собор. А также собравшиеся думали, где взять денег, чтобы продолжить реставрацию исторической части города.

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