Дочь Федора Емельяненко вышла из больницы

Несовершеннолетняя дочь президента Союза ММА РФ Федора Емельяненко, на которую вчера напал неизвестный мужчина, выписалась из больницы.

Имя девочки не числится в списках пациентов НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. Как сообщили агентству "Р-Спорт" в медицинском учреждении, утром в четверг, 13 октября, в больнице уже не было никого с фамилией Емельяненко.

Накануне стало известно, что дочь Федора Емельяненко доставили в больницу после избиения неизвестным человеком. В настоящий момент не сообщается, связан ли данный инцидент с громким конфликтом вокруг детских боев в Грозном.

Читайте также:

В полиции назвали версии избиения дочери Федора Емельяненко

Кадыров троллит Емельяненко в соцсети по поводу детских боев

