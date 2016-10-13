Место захоронения монахов под Саратовом превратили в свалку

Удивительную находку обнаружил один из священников под Саратовом. На месте, где после революции была разрушена Церковь Успения Божьей Матери, сохранился склеп. По дорогому гробу, который в нем нашли, можно предположить, что захоронение принадлежит высокопоставленному служителю церкви.

Однако местные жители уже давно превратили священное место в свалку, сообщает life.ru. Когда грунт просел и провалился, обнажив в земле яму со склепом, люди решили, что туда очень удобно скидывать мусор. Да и о том, что пустырь не простой, а является местом, где стояла церковь, и был погост с захоронениями монахов, тоже никто не знал.

Теперь склеп расчистили, а останки отправили на экспертизу. Но уже установлено, что им более, чем сто лет.