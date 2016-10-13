Номинант на премию «Оскар» побывал в городе Зуевке Кировской области

Голливудский актер, звезда таких фильмов как «Социальная сеть», «Бэтмен против Супермена» Джесси Айзенберг признался, что летом гостил у отца своей подруги, который живет в Зуевском районе Кировской области.

С Анной Страут звезда Голливуда познакомилась на съемках «Императорского клуба». Девушка тогда работала ассистентом продюсера и очень понравилась молодому человеку. Джеси не смутила даже их разница в возрасте: Анна старше его на шесть лет. В 2012 году пара рассталась, но в 2016 молодые люди возобновили отношения.

По словам Айзенберга, его бабушка родом из российской столицы. А папа Анны до сих пор живет в Зуевке Зуевского района Кировской области. Этим летом пара побывала в России — они посетили Москву и Санкт-Петербург, съездили на Байкал. Побывали они и в городе Зуевке, где прожили несколько дней у отца Анны.

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