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В России может быть введена плата за пересечение госграницы

13 октября 2016, 08:47 [ «АН-онлайн» ]

В России может быть введена плата за пересечение госграницы
russianlook.com

Минтранс предлагает ввести плату за пересечение госграницы автомобилями и грузовыми поездами, а собранные деньги направить на модернизацию пограничных пунктов пропуска, затраты на которые составляют 250 млрд руб.

С автотранспорта предлагается взимать оплату в зависимости от его категории (легкой или грузовой), а с железнодорожного — за тонну груза, уточняет «Коммерсантъ». Конкретные цифры Минтранс пока не озвучил. Собранные средства будут поступать единому оператору по аналогии с «Платоном».

Автоперевозчикам остается ждать очередного роста нагрузки на бизнес, издержки за который они попытаются частично переложить на потребителя, а значит, повысят цены на свои услуги. Импортные товары в конечном итоге станут еще дороже.

Напомним, погранпункты перешли в ведение Минтранса в текущем году, после того, как Росграница была ликвидирована.

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