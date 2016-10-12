Суд оставит без жилья тех москвичей, кто купил его у Су-155

Права собственности на жилье Суд РФ изымет у тех, кто купил квартиры у обанкротившегося Су-155. Речь идет как минимум о 20 дольщиках, которые потратили большие деньги на покупку жилья в Одинцово.

девелопер предложил 20 семьям купить жилье в соседней новостройке из-за затягивания строк строительства, передает телеканал "360". Стоимость квартир там была выше, но некоторые дольщики согласились. Квартиры они получили три года назад и уже обжились…

Летом 2016 года дольщики стали получать повестки в суд. Право на их недвижимое имущество оспаривает инвестфонд "Ивановский промышленный". Оказалось, что перед тем, как реализовать квартиры, СУ-155 по договору пайщиков передало этому фонду жилую площадь за участие в строительстве. Владелец фонда - обанкротившаяся компания Су-155. Суд принял сторону истца, так как договор оформили официально.

Специалисты напоминают о случаях во время «лихих 90-х», когда недвижимость могли продать двум, трем и даже более владельцам и советуют дольщикам жаловаться в полицию на обман.