Будут ли исполнять решения Европейского Суда по правам человека в России

Будут ли исполнять судебный акт наднационального судебного органа в России? 12 октября Минюст РФ направил обращение в Конституционный суд запрос о возможности исполнения решения ЕСПЧ, который присудил акционерам ЮКОСа 1,8 миллиарда евро компенсации.

В министерстве подчёркивают, что требования, предъявляемые к РФ невозможно выполнить, поскольку толкование положений «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» в варианте предлагаемом Европейским судом, приводят к расхождению этого документа с Конституцией Российской Федерации. Нарушенной признали п. 6 вышеуказанного положения - «Право на справедливое судебное разбирательство»

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