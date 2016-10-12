Путин приказал спецслужбам разобраться с манипуляциями в фармацевтике

На совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин был возмущен отсутствием уголовных дел по фактам манипуляций на фармацевтическом рынке и упрекнул спецслужбы, что он и не дорабатывают.

Владимир Путин заметил, что манипуляции на рынке фармацевтики - дело рук недобросовестных чиновников, что занимаются госрегулированием этой сферы, а спецслужбы и правоохранительные органы здесь недорабатывают, передает «Росбалт».

Путин призвал ФАС России работать в тесном контакте с правоохранительными органами, не допуская впредь подобных «перекосов».

В августе глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что цены на лекарства, содержащие одинаковые вещества, но продаваемые в России под разными торговыми марками, в некоторых случаях завышены в 160 раз.