Чеченская молодежь готова помочь найти обидчиков дочери Федора Емельяненко

Рустам Тапаев, председатель Союза чеченской молодежи, 12 октября заявил о готовности помочь в поисках тех, кто избил дочь президента Союза ММА России Фёдора Емельяненко, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Тапаев сказал, что если у членов его организации появится хоть какая-то возможность узнать что-то об этом инциденте, то они готовы будут подключиться, чтобы разобраться в данной ситуации.

При этом Тапаев отказывается связывать нападение на ребенка с конфликтом вокруг критики Емельяненко в адрес детских показательных выступлений на турнире "Ахмат-2016", - Тапаев считает это простым и неприятным совпадением.

Ранее "АН-онлайн" сообщали, что на старшую дочь бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко напали возле дома в Москве 9 октября в 7:40. Неизвестный ударил девочку в живот, спину и грудь.