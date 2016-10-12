В Москве до Нового Года отремонтируют 3 тысячи домов

До конца текущего года коммунальные службы Москвы обязуются завершить капитальный ремонт 3000 многоквартирных домов, сообщают в Общественной палате Москвы по ХКХ, капремонту и вопросам местного самоуправления.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты столицы по ЖКХ, капремонту и вопросам местного самоуправления Валерий Семенов сообщил, что в столице отремонтируют до конца 2016 года 3 тысячи домов, передают РИА Новости.

Сообщается, что капитальные ремонты в столице идут полным ходом, - по факту, ремонтируется каждый десятый дом первопрестольной.

Семенов привел и еще одну показательную цифру: из 6000 лифтов, которые планировали заменить, сданы в эксплуатацию уже 5000 и уже известно, что в 2017 году будут заменены 7000 лифтов.