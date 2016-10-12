Депутатам Госдумы РФ закупают мебели на 160 миллионов рублей

Управделами президента готовится закупить для вновь избранного депутатского корпуса столы, шкафы, картотеки и другие товары для смены обстановки. «Смена обстановки» обойдется госказне в 160,5 млн рублей.

В перечне госзаказов на общую сумму около 160 млн 598 тысяч рублей для Госдумы РФ указаны деревянные столы, шкафы для одежды, письменные столы, шкафы картотечные, а также офисные тумбы, передает «Росбалт».

Сообщается, что, например, «тумбы офисные деревянные» приобретут в количестве 521 штук, аз которые заплатят около 28 млн 789 тысяч рублей. При этом каждая из тумбочек стоит от 32 тысяч 548 рублей до 110 тысяч 639 рублей!