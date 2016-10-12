Почта России открывает Всероссийскую декаду подписки – скидки достигнут 45%

С 13 по 23 октября во всех отделениях Почты России, а также на сайте podpiska.pochta.ru пройдет осенняя Всероссийская декада подписки, в ходе которой читатели смогут выписать газеты и журналы со скидкой. В рамках декады Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает цену на доставку: на 10% – для федеральных изданий и до 15% – для региональных и местных СМИ по каталогу Почты России.



При этом сохраняется скидка, предоставляемая Почтой России в ходе всей подписной кампании на издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. Она выросла в два раза по сравнению с последней подписной кампанией – с 15% до 30%. При этом сам список таких изданий по сравнению с прошлой подписной кампанией увеличился с 1940 до 2350.

«Всероссийские декады подписки традиционно пользуются поддержкой как среди читателей, так и издателей. Подписчики ждут их, потому что имеют возможность выписать любимые газеты и журналы с ощутимой скидкой. Издателям она дает дополнительный прирост тиражей. Только майская декада этого года (проходившая с 12 по 22 мая 2016 года) принесла 2,7 млн подписок, это на 7% больше, чем в аналогичную декаду 2015 года. Для нас это еще и привлечение дополнительного общественного внимания к подписке как культурно-просветительскому институту, который Почта России намерена активно развивать», – отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Читатели по всей стране могут выписать газеты и журналы по собственному каталогу Почты России «Подписные издания», в котором сегодня представлено более 1300 газет и журналов, а также по другим подписным каталогам. Кроме того, подписку со скидкой можно оформить не только для себя, но и подарить ее родным и близким в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru, в том числе для получателей в других регионах России.

Помимо этого, в центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На нее также распространяются скидки в рамках Всероссийской декады подписки. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.