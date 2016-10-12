В интернете оказались телефонные номера и адреса миллионов россиян

Тревогу забили пользователи соцсетей, когда обнаружили некий сайт phonenumber.to. По некоторым данным, ресурс содержит базу данных об абонентах сотовой связи, как российских, так и зарубежных. Причем более чем персональных. На сайте указаны не только имена и фамилии, номера телефонов, но даже… адреса.

Кстати, по словам пользователей, многие из них нашли на интернет-ресурсе информацию о себе. Правда, встречаются и неверные данные, сообщает rg.ru.

Сайт пользуется большим спросом. Об этом говорят сбои в его работе. Также ресурс сообщает, откуда черпает информацию. На сайте указано, что данные предоставляют либо сами абоненты, либо некие источники и поставщики.