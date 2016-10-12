Астрономы: Москвичей ждет «суперлуние»

Жители Москвы и гости столицы нашей родины смогут увидеть уникальное явление – «суперлуние», сообщают в столичном планетарии. Известно, что первое «суперлуние» в этом году будет в ночь на 16 октября.

Астрономы уточняют, что Луна в это время (в ночь на 16 октября) будет находиться очень близко от Земли, поэтому спутник нашей планеты станет крупнее и ярче, чем обычно бывает. Обычно такое явление называют полнолунием, но не когда Луна красива по-особенному.

Гидрометцентр России, в свою очередь, передает, что в упомянутую ночь в столице ожидается облачная погода, но с прояснениями, а температура воздуха будет составлять от минус двух до плюс трех градусов.

В среднем «суперлуние» можно наблюдать на Земле раз в 144 суток. Особого влияния на Землю это событие не вызывает, но более сильные приливы - обеспечены, да и потом – «суперлуние» всегда по-разному красиво.