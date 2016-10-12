Олимпийцы оценили желание Исинбаевой работать в ОКР

Двукратная Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева может сменить Александра Жукова на посту президента Олимпийского комитета России. Звездная спортсменка уже выразила желание поработать в ОКР.



Глава ОКР Александр Жуков, которого избрали первым заместителем председателя Государственной Думы, решил покинуть комитет и сосредоточиться на работе в новой должности. Теперь пост президента ОКР свободен. Не исключено, что новым главой организации станет Елена Исинбаева, спортсменка уже дала свое согласие поработать в ОКР.



Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов в интервью ИА "Народные новости" объяснил, что на подобном посту очень важен опыт общественной работы. "Нужно взвесить все "за" и "против". Выступать в личном виде спорта – это одно, а работать с командой – это совсем другой. Человек должен быть с определенным опытом: опытом общественной работы, работы с коллективом, тренерским штабом, федерациями. Это очень важный фактор, который надо рассматривать. Прийти просто так из спорта – это будет долгая раскачка. Когда человек только начинает втягиваться, что-то пробовать – бывает что-то не получается, что-то он делает не так, и от этого страдает дело. Опыт надо набирать не на таком посту, но, в любом случае, пробовать надо. Почему бы не попробовать?", - пояснил специалист.



Как призналась Елена Исинбаева, сейчас ей хочется работать в ОКР, развивать олимпийское движение и защищать "чистых" спортсменов. Спортсменка обозначила, что остальными делами она будет заниматься "шаг за шагом".



Министр спорта Виталий Мутко не исключил, что должность президента ОКР займет спортивный "зубр" – человек, который имеет большой авторитет в российском и мировом спорте. При этом, как отметил глава Минспорта, таких "зубров" в стране хватает.

по сообщению портала "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ" 12.10.16