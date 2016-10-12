СРОЧНО
|15:35  Пассажирка авиалайнера скончалась в полете от сердечного приступа |15:22  Турция обсуждает с Россией упрощение виз для автоперевозчиков |14:58  В Совфеде уверены: Путин непременно поедет во Францию |14:09  Названа сумма дефицита бюджета РФ в будущем году |13:42  Ребенку пришлось украсть у родителей золото, чтобы откупиться от педофила |13:10  В Москве жених угодил под следствие прямо со свадьбы |13:06  Шансы юношеской сборной России по футболу на попадание на ЧЕ-2017 минимальны |12:55  В Воркуте вновь возникли проблемы на шахте |12:48  Молодежная сборная России по футболу провалила отборочный турнир на ЧЕ-2017 |12:34  На Савеловском направлении МЖД вагоны сошли с рельсов |12:17  Девочка-подросток застрелилась под Тулой |11:52  Моряки с затонувшего у берегов Крыма крана доставлены в больницу |11:41  Неудачное репутационное решение в Иркутской области |11:30  Названа ожидаемая ключевая ставка ЦБ в будущем году |11:27  Совфед дал добро на бессрочное размещение ВКС в Сирии |10:50  В Санкт-Петербурге заключенный принес жертву Сатане, отрезав мизинец на ноге |10:46  В Дагестане ввели режим КТО |09:33  Торговые павильоны загорелись на востоке Москвы |09:25  Минобороны РФ обвинило Джонсона в русофобии |09:10  На востоке Москвы обнаружен труп школьницы |08:56  Школьница из Красноярска ранила ножом двух ровесниц |08:29  Плавучий кран с экипажем затонул у берега Крыма |11.10 23:06  Создаваемое вместо Минспорта агентство может возглавить Жуков |11.10 22:43  Трамп возмутился отсутствием поддержки со стороны республиканцев в скандале с “мужским трепом” |11.10 22:17  Песков опроверг слухи о том, что Путин выдвинул кандидатуру Исинбаевой на пост главы ОКР |11.10 21:17  Российский МИД прокомментировал призыв Джонсона к пикетированию посольства России |11.10 20:54  В Самаре столкнулись одиннадцать автомобилей |11.10 20:02  МОК лишил Белобородову золотой медали из-за допинга |11.10 18:02  Полиция не подтвердила информацию о краже багажника с телом старушки |11.10 17:50  В Кремле не считают, что Сечин против ограничения добычи нефти
Крым

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

В крымском Бахчисарае сносят историческое здание (ФОТО)

12 октября 2016, 15:47 [ «АН-Крым» ]

В крымском Бахчисарае сносят историческое здание (ФОТО)
an-crimea.ru

Старый Бахчисарай в Крыму вскоре может потерять свой исконный облик: местная администрация решила зачистить одно из исторических зданий вблизи Ханского дворца – это решение нового главы Бахчисарайского района.

Глава администрации Александр Троянов решил снести одно из зданий вблизи Ханского дворца, не смотря на протесты архитекторов и местной общественности. Не помогают ни многочисленные письма из комитета по охране памятников культурного наследия, ни обращения жителей к самому главе. Тем временем нанятый подрядчик уже приступил к разборке исторической постройки, ликвидация которой лишит Бахчисарай исторической аутентичности.

Желая сделать Бахчисарай «гладким и аккуратным», новый глава не слушает разумных доводов историков и архитекторов: снос здания выйдет дороже, чем его восстановление, да и архитектурный ансамбль пострадает, если здание на улице Ленина, 97 снести, передает "АН - Крым".

Пока жители Крыма пишут возмущенные письма во все инстанции, строители не мешкают и разбирают дом…

 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

В крымском Бахчисарае сносят историческое здание (ФОТО)

В крымском Бахчисарае сносят историческое здание (ФОТО)

Старый Бахчисарай в Крыму вскоре может потерять свой исконный облик: местная администрация решила зачистить одно из исторических зданий вблизи Ханского дворца – это решение нового главы Бахчисарайского района.

//Экономика

Названа сумма дефицита бюджета РФ в будущем году

Названа сумма дефицита бюджета РФ в будущем году

В среду, 12 октября, стало известно, какова будет сумма дефицита государственного бюджета Российской Федерации в будущем году. Согласно последней информации, дефицит составит в 2017 году 2,745 трлн рублей.

//Наука

Ученые из России научились уничтожать рак

Ученые из России научились уничтожать рак

Ученые из России и некоторых зарубежных стран изобрели способ уничтожения раковых клеток. Он основан на действии наночастиц и витамина B2, которые вводятся в клетки в большом количестве и облучаются лазером.

//Криминал

Сына вице-президента "Лукойла" хотят реально посадить

Сына вице-президента "Лукойла" хотят реально посадить

Больше двух лет реального тюремного заключения требует прокурор для сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова, причастного к гонкам на джипе без номеров от полиции, видео которых появилось в интернете.

//Происшествия

В Москве жених угодил под следствие прямо со свадьбы

В Москве жених угодил под следствие прямо со свадьбы

Видимо, новобрачный не слишком вникал, за чей счет будет банкет. И… отказался платить за угощение и веселье столичному ресторану. Но не тут-то было. Вокруг этой истории разгорелся настоящий скандал.

//Происшествия

Ребенку пришлось украсть у родителей золото, чтобы откупиться от педофила

Ребенку пришлось украсть у родителей золото, чтобы откупиться от педофила

В городе Георгиевск Ставропольского края произошел чудовищный инцидент: ребенок украл у родителей золотые украшения, чтобы откупиться от педофила, который его преследовал и угрожал повторным актом насилия.

//Наука

Ученые шокированы: они установили, когда начинает биться сердце эмбриона

Ученые шокированы: они установили, когда начинает биться сердце эмбриона

Команда ученых из Оксфордского университета сделала поразительное открытие. Исследователям удалось установить, когда начинает биться сердце эмбриона - это происходит уже на 16-й день после зачатия.

//Культура

Мир с нетерпением ждет выхода новой сказки Нила Геймана

Мир с нетерпением ждет выхода новой сказки Нила Геймана

Поклонники знаменитого писателя Нила Геймана замерли в ожидании - совсем скоро в продажу поступит его новая книга. В мае будущего года на полках книжных магазинов появится сказка о принцессе Корице.

//Спорт

Молодежная сборная России по футболу провалила отборочный турнир на ЧЕ-2017

Молодежная сборная России по футболу провалила отборочный турнир на ЧЕ-2017

Футбольная сборная России U21 завершила квалификацию на чемпионат Европы 2017 года на предпоследнем месте в группе 7. Россияне по итогам турнира смогли обойти только команду Фарерских островов.

//Общество

Задорнов опроверг слухи об обнаруженном у него раке легких

Задорнов опроверг слухи об обнаруженном у него раке легких

Писатель-сатирик Михаил Задорнов, уехавший на днях лечиться инкогнито в одну из прибалтийских клиник, сообщил, что его ожидает курс химиотерапии. Но это не связано с предполагаемым поклонниками раком лёгких.

//Происшествия

Пассажирка авиалайнера скончалась в полете от сердечного приступа

Пассажирка авиалайнера скончалась в полете от сердечного приступа

Свои лекарства женщина сдала в багаж, а у бортпроводников и других летевших не оказалось нужных медикаментов. В итоге пассажиры лайнера около трех часов провели в воздухе вместе с мертвым телом.

//Новости ADWILE

//Общество

Россия, вперёд! В девяностые?

Россия, вперёд! В девяностые?

Многие не застали, а многие забыли, как сотни шахтёров в 90-е возвели возле Белого дома палаточный городок и с утра до вечера молотили касками по мостовой, требуя выплатить им задолженность по зарплатам.

//Экономика

Турция обсуждает с Россией упрощение виз для автоперевозчиков

Турция обсуждает с Россией упрощение виз для автоперевозчиков

Российская и турецкая стороны хотят рассмотреть возможное упрощение или вовсе исключение процедуры выдачи виз для водителей, которые осуществляют международные автоперевозки, сообщает межправкомиссия РФ.

//Сможем вместе

#МарафонДобрыхДел начинается с тебя!

#МарафонДобрыхДел начинается с тебя!

Общественная палата РФ запустила всероссийскую акцию #МарафонДобрыхДел. Главная цель марафона – вдохновить каждого на добрые поступки и показать, что позитивные изменения нашей реальности зависят он нас самих.

//Политика

В Совфеде уверены: Путин непременно поедет во Францию

В Совфеде уверены: Путин непременно поедет во Францию

В среду, 12 октября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что президент Российской Федерации Владимир Путин непременно нанесет визит во Францию, как и собирался.

//Криминал

В Москве 18-летний парень притворился покупателем и угнал BMW

В Москве 18-летний парень притворился покупателем и угнал BMW

Юный угонщик задержан, это уроженец Владимирской области. Полиция считает парня виновным в угоне автомобиля ценою в 1,35 млн. рублей. По версии следствия, парень под видом покупателя просто сел в авто и уехал.

//Здоровье

Калининградские врачи удалили у пенсионерки 10-килограммовую опухоль

Калининградские врачи удалили у пенсионерки 10-килограммовую опухоль

Целых 20 лет женщина тянула с визитом к врачу. В итоге новообразование достигло таких размеров и веса, что она не смогла ходить без посторонней помощи. Опухоль, словно огромный мешок, свисала с шеи вдоль спины.

//новости MIXADVERT.com

//Криминал

Врач заработал коллекцию иномарок на поддельных документах

Врач заработал коллекцию иномарок на поддельных документах

«Рендж-ровер», «Мерседес-МЛ», «Инфинити», «Мазда-3» и «Форд» одном гараже. Такую интересную коллекцию в реальности увидели следователи, занимаясь заявлением о подделке диагнозов врачом в Петербурге.

//Экономика

В Тверской области планируют сократить дефицит бюджета на 2,6 млрд рублей

В Тверской области планируют сократить дефицит бюджета на 2,6 млрд рублей

На заседании Правительства Тверской области были рассмотрены изменения в бюджет 2016 года. В заседании, которое провел губернатор Тверской области, принял участие председатель Заксобрания Сергей Голубев.

//Шоу-бизнес

Злоумышленники на территории «Парка Горького»

Злоумышленники на территории «Парка Горького»

Вы думаете, 80-е и 90-е уже закончились? В политике и большинстве областей жизни — безусловно, а вот в шоу-бизнесе, они, мягко говоря, подзатянулись. И если бы только речь шла о деятельности издателей-пиратов!

//Общество

Спящие алтайцы угодили на карты Google

Спящие алтайцы угодили на карты Google

Вряд ли кто-то из героев этой истории мог хоть на секунду предположить, что станет звездой Интернета. А вот и так бывает. Стоило лишь автомобилю Google проехать в тот момент, когда алтайцы спали на газоне.

//Общество

Рабочие выбили 28 миллионов у предприятия голодовкой

Рабочие выбили 28 миллионов у предприятия голодовкой

Голодающим 126 работникам Лучегорского угольного разреза Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) выплатит долги: 28 миллионов рублей. Сообщается также, что будут приостановлены сокращения персонала.

//Спорт

Шансы юношеской сборной России по футболу на попадание на ЧЕ-2017 минимальны

Шансы юношеской сборной России по футболу на попадание на ЧЕ-2017 минимальны

Мужская футбольная сборная России U19 финишировала в отборочном турнире чемпионата Европы-2017 на третьем месте в группе 1 и сохранила лишь минимальные шансы на попадание в финальную стадию первенства.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Воркуте вновь возникли проблемы на шахте

В Воркуте вновь возникли проблемы на шахте

В среду, 12 октября, на шахте "Заполярная-2" в Воркуте сработал датчик угарного газа. В настоящий момент, согласно последним данным, проводится экстренная эвакуация рабочих из шахты "Заполярная".

//В мире

Американский аналитик: НАТО захватит Россию за 20 дней

Американский аналитик: НАТО захватит Россию за 20 дней

Военный эксперт Дэвид Джуберг выразил уверенность, что нашу страну можно покорить с помощью одних винтовок и лазера. По его словам, руководство России сбежит за рубеж, и управлять РФ будут Штаты.

//Происшествия

На Савеловском направлении МЖД вагоны сошли с рельсов

На Савеловском направлении МЖД вагоны сошли с рельсов

На Савеловском направлении Московской железной дороги несколько вагонов электропоезда сошли с рельсов. В настоящий момент из-за инцидента произошел небольшой сбой в расписании пригородных электричек.

//В мире

Киев опасается дестабилизации Харькова

Киев опасается дестабилизации Харькова

Представители киевской власти боятся, что Харьков последует примеру Донецка и Луганска. Глава администрации президента Украины Игорь Райнин заявил об угрозе дестабилизации Харьковской области.

//Происшествия

Девочка-подросток застрелилась под Тулой

Девочка-подросток застрелилась под Тулой

Девочка-подросток покончила жизнь самоубийством в городе Новомосковске Тульской области. По факту гибели школьницы следственные органы возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства".

//Происшествия

Моряки с затонувшего у берегов Крыма крана доставлены в больницу

Моряки с затонувшего у берегов Крыма крана доставлены в больницу

Моряков, пострадавших во время затопления плавучего крана у берегов Крыма, доставили в больницу для оказания первой помощи. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в Южном региональном центре МЧС.

//Общество

Свинарник незаконно организовали на берегу Байкала

Свинарник незаконно организовали на берегу Байкала

На территории Забайкальского нацпарка, а также на берегу озера Байкал в Баргузинском районе Бурятии несколько предприятий турсферы нарушали экологическое законодательство, - сообщает "Телеинформ".

//Политика

Неудачное репутационное решение в Иркутской области

Неудачное репутационное решение в Иркутской области

Решение сына губернатора Андрея Левченко принять мандат депутата Законодательного собрания Иркутской области является довольно рискованным с репутационной точки зрения, - сообщает портал "Телепорт".

//В мире

Барак Обама грозится покарать российских хакеров

Барак Обама грозится покарать российских хакеров

Америке не дает покоя мысль о том, что в предвыборную гонку в США вмешивается наша страна, используя хакерские атаки. Президент Барак Обама решил прибегнуть к наказанию – внезапному и секретному.

//Экономика

Названа ожидаемая ключевая ставка ЦБ в будущем году

Названа ожидаемая ключевая ставка ЦБ в будущем году

В среду, 12 октября, появилась информация о прогнозе по ключевой ставке Банка России на 2017 год. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка ЦБ в будущем году может быть снижена до 7-8%.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры