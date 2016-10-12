Старый Бахчисарай в Крыму вскоре может потерять свой исконный облик: местная администрация решила зачистить одно из исторических зданий вблизи Ханского дворца – это решение нового главы Бахчисарайского района.

Глава администрации Александр Троянов решил снести одно из зданий вблизи Ханского дворца, не смотря на протесты архитекторов и местной общественности. Не помогают ни многочисленные письма из комитета по охране памятников культурного наследия, ни обращения жителей к самому главе. Тем временем нанятый подрядчик уже приступил к разборке исторической постройки, ликвидация которой лишит Бахчисарай исторической аутентичности.

Желая сделать Бахчисарай «гладким и аккуратным», новый глава не слушает разумных доводов историков и архитекторов: снос здания выйдет дороже, чем его восстановление, да и архитектурный ансамбль пострадает, если здание на улице Ленина, 97 снести, передает "АН - Крым".

Пока жители Крыма пишут возмущенные письма во все инстанции, строители не мешкают и разбирают дом…