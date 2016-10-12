Вятскополянский предприниматель присвоил земли на 28 млн. рублей

Сейчас разыскиваются пострадавшие от его незаконных действий. Как выяснило следствие, 50-летний предприниматель незаконно присвоил земли одного из сельхозпредприятий Вятскополянского района.

Была разработана многоходовая схема, которая позволила ему получить доступ к управлению землей общей стоимостью 28 млн. рублей. Сейчас установлено, что в этом деле ему помогли бывшие сотрудники колхоза, который после этого был ликвидирован.

Нужно отметить, что российское законодательство предусматривает за это преступление наказание сроком до 10 лет лишения свободы. Всех, кто пострадал от действий предпринимателя, просьба позвонить по тел. 66-47-11.

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