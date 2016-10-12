Деньги на счётчик

Отопительный сезон в Волгограде начался со вторника, 11 октября. Об этом отрапортовала мэрия города. Правда, рапорт этот не согрел пока ещё большинство волгоградских домов.

Не так давно старт отопительного сезона начинался строго с 15 октября. Потом привязку сделали к среднесуточной температуре в течение нескольких дней. Но с недавнего времени органы местного самоуправления получили право самостоятельно принимать решение о начале пуска тепла. Воспользовавшись этим правом, сити-менеджер Волгограда Виталий Лихачев посмотрел прогноз погоды, который предрекал во вторник, 11 октября, резкое понижение температуры, и подписал постановление о пуске городских котельных.

В большинство волгоградских домов тепло пока не пришло. Никто и не обещал, что батареи прогреются сразу. Хотя официально старт и объявлен, но формально власти имеют право запустить оборудование в течение пяти дней. В первые дни тепло обычно подается только на социальные объекты – детские сады, школы, больницы. Поэтому хорошо, если квартиры начнут обогреваться к выходным – как раз к 15 октября.

Меж тем, активные собственники жилья начали общественную проверку фактического исполнения управляющими организациями их обязанностей по подготовке дома к приёму тепла. Такое право даёт Постановление Правительства РФ №491 от 13 августа 2006 года «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…»

Комиссия жильцов многоквартирного дома по ул. Землячки, 26 с боями получила допуск в подвал своего дома и обнаружила удручающее зрелище. Практически на половине трубопроводов тепла и горячей воды отсутствовала теплоизоляция. Это означает значительную потерю тепла только на этой стадии. Так же были обнаружены многочисленные течи канализационных стоков и трубопроводов других сетей. Но больше всего поразило то, что представитель управляющей компании не смогла указать местонахождение хотя бы одного общедомового прибора учёта какого-либо коммунального ресурса. Сколько ни искали жильцы хоть один из счётчиков, которые они уже давно оплатили, не нашли и следов ни одного из оных. А вы уверены, что общедомовые приборы точно имеются в вашем доме? То, что они значатся в вашей платёжке, ещё ни о чём не говорит.

Георгий ЛОМОВ