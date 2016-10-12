Задорнов опроверг слухи об обнаруженном у него раке легких

Писатель-сатирик Михаил Задорнов, уехавший на днях лечиться инкогнито в одну из прибалтийских клиник, сообщил, что его ожидает курс химиотерапии. Но это не связано с предполагаемым поклонниками раком лёгких.

В своём посте в соцсети "ВКонтакте", где было ранее опубликовано сообщение о поездке в клинику, Задорнов утверждает, что достоверных газет не существует, а слухи о болезни лёгких – неправда. При этом артист снова напомнил, что журналистам не нужно разыскивать его, звонить бесполезно.

На данный момент неизвестно, надолго ли отправился лечиться Михаил Задорнов и какой у него диагноз. Факт в том, что ближайшие концерты отменены, как и участие в телепроекте НТВ.

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