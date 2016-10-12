Вчера ночью в Кирове пропал 14-летний подросток

В 11 часов ночи в полицию обратилась встревоженная жительница областного центра. Ее сын ушел в 6 часов вечера гулять и с тех пор от него ни слуху, ни духу. Полицейские незамедлительно приступили к поискам.

Приметы 14-летнего подростка были сообщены всем патрульным машинам, сотрудники органов начали опрашивать его друзей. Утром виновник происшествия нашелся. Оказалось, что он ушел в гости к приятелю и решил там ночевать. За это время ничего страшного со школьником не случилось. То, что он не позвонил и не предупредил мать, осталось на его совести.

Кстати, не так давно сотрудники органов искали еще одного кировского подростка. Он тоже ушел в гости, решил остаться там переночевать и не сообщил об этом родителям.

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