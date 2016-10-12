Житель Орловского района присвоил себе часть берега Тобольского водохранилища

Он отгородил 20 метров берега и расставил баннеры с сообщением, что рыбалка в этом месте платная. Мужчина придумал правила для рыбаков, которые они должны соблюдать, если хотят ловить рыбу на его земле.

Данным фактом через некоторое время заинтересовалась кировская природоохранная прокуратура. Тобольское водохранилище (река Чащевица) находится в федеральной собственности, так что земля была отгородена незаконно. Сейчас выясняется, кто и почему разрешил ее отмежевать и оформить на нее право собственности. В любом случае, приобретение земли на берегу реки противоречит Земельному кодексу РФ.

Сейчас дело ушло в Министерство охраны окружающей среды Кировской области. Его чиновникам предстоит решить, каким будет административное наказание для организатора платной рыбалки. Право же собственности на этот участок земли будет аннулированно.

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