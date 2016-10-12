Свинарник незаконно организовали на берегу Байкала

На территории Забайкальского нацпарка, а также на берегу озера Байкал в Баргузинском районе Бурятии несколько предприятий турсферы нарушали экологическое законодательство. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В частности, инспекторы выявили свинарник в бухте Безымянная Чивыркуйского залива. Он располагался в 35 метрах от Байкала на территории полевого лагеря ООО «Байкал-Ост-Трэвел». Лабораторные анализы почвы в местах скопления сточных вод и отходов потребления показали, что в двух случаях почва земли является чрезвычайно опасной по уровню микробиологического загрязнения. По словам экспертов, это непосредственно влечёт возникновение угрозы для жизни и здоровья отдыхающих, рабочего персонала, а также причиняет непоправимый ущерб почвенному слою, а вместе с ним и озеру Байкал.



В селе Катунь незаконно, без проектной документации и положительной госэкоэкспертизы строили гостиницу на 11 номеров, туалет и пункт общественного питания. Кроме того, инспекторы установили, что выгребные ямы ряда фирм, осуществляющих деятельность в границах нацпарка, являлись негерметичными. При этом водоохранные мероприятия не разработаны и не осуществляются. Акватория первого пояса водозабора не оборудовалась буями и другими предупредительными знаками. Склады и иные места размещения горюче-смазочных материалов, помещения под генераторы не оснащены твёрдым покрытием пола, предупреждающим фильтрацию загрязнения с поверхности почвы, на туристических объектах не производится производственный контроль.



Всего на нарушениях попались четыре организации, все они привлечены к административной ответственности. Помимо прочего, работа лагеря ООО «Байкал-Ост-Трэвел» остановлена на 30 суток. Вынесено представление и в адрес «Заповедного Подлеморья».

по сообщению портала "ТЕЛЕПОРТ" 11.10.16