Вдоль кировских дорог будут стоять картонные школьники

УГИБДД по Кировской области установило около пешеходных переходов вблизи школ муляжи первоклассников. Улыбающиеся мальчики и девочки изображены в полный рост, за спиной у них школьные рюкзаки, в руках — цветы.

Таким образом автоинспекция решила напомнить водителям о необходимости снижать скорость перед этими пешеходными переходами. Заигравшиеся школьники могут выскочить на проезжую часть, поэтому автомобилисты должны быть очень внимательны и осторожны около учебных заведений.

Надо отметить, что установка муляжей — действенный способ профилактики ДТП. В Кировской области на районных дорогах в наиболее аварийных местах уже установлены «патрульные машины ДПС».

Но, это, конечно же, не означает, что реальные сотрудники ГИБДД не следят за порядком на дорогах. За 9 месяцев этого года в Кировской области ими уже составлено около 380 тысяч административных материалов о нарушении правил дорожного движения, задержано 4840 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.

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