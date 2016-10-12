Вдоль кировских дорог будут стоять картонные школьники
12 октября 2016, 10:28 [ «АН-Вятка» ]
УГИБДД по Кировской области установило около пешеходных переходов вблизи школ муляжи первоклассников. Улыбающиеся мальчики и девочки изображены в полный рост, за спиной у них школьные рюкзаки, в руках — цветы.
Таким образом автоинспекция решила напомнить водителям о необходимости снижать скорость перед этими пешеходными переходами. Заигравшиеся школьники могут выскочить на проезжую часть, поэтому автомобилисты должны быть очень внимательны и осторожны около учебных заведений.
Надо отметить, что установка муляжей — действенный способ профилактики ДТП. В Кировской области на районных дорогах в наиболее аварийных местах уже установлены «патрульные машины ДПС».
Но, это, конечно же, не означает, что реальные сотрудники ГИБДД не следят за порядком на дорогах. За 9 месяцев этого года в Кировской области ими уже составлено около 380 тысяч административных материалов о нарушении правил дорожного движения, задержано 4840 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.
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