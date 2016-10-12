Дмитрий Песков может стать помощником президента РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в скором времени может стать помощником президента.

Юрий Ушаков, который занимает данную должность в настоящий момент, может уйти в отставку - ему в будущем году исполняется 70 лет. В настоящий момент на место помощника президента Российской Федерации по международным вопросам претендуют сразу несколько кандидатов, в частности, посол России в Китае Андрей Денисов и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает издание «Коммерсантъ» информацию собственных источников.

Ушаков, предположительно, продолжит свою карьеру в должности посла в одной из стран Европы.

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