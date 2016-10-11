Васильевой предложили внести в учебники истории главу о Крыме

Глава крымской Общественной палаты Георгий Иоффе поднял вопрос о необходимости изучения школьниками истории полуострова. С просьбой включить соответствующую главу в учебники истории он обратился к российскому министру образования Ольге Васильевой.

Иоффе подчеркнул, что глава об истории крымского региона должна быть включена как в школьные учебники, так и учебную литературу вузов. Это необходимая мера, поскольку у многих граждан России отсутствуют четкие представления о том, что происходило на территории крымского полуострова.

Иоффе также добавил, что ранее Общественная палата уже обращалась к предшественнику Васильевой на посту министра образования Дмитрию Ливанову, однако идея не получила должной поддержки.

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