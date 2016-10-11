Неустановленный источник рекомендует чиновникам вернуть детей из-за рубежа

"Не слышал", "не знаю", "информации нет" – так отвечают представители Администрации Кремля, Государственной думы и правящей партии на вопрос о рекомендации чиновникам вернуть детей из-за границы.

Ранее сегодня, 11 октября, в Интернете была распространена информация, что чиновникам рекомендовано отозвать домой своих детей, которые обучаются и проживают за границей. Информация якобы относилась ко всем представителям власти вплоть до высших эшелонов.

Однако ни один из официальных источников не подтвердил данное утверждение. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что не располагает подобной информацией.

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