Назначен новый начальник управления Госдумы по связям со СМИ

В Госдуме РФ не только новый спикер, но и перешедший вместе с ним из Администрации президента новый начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ – Ольга Ситникова.

Из открытых источников известно, что новый замначальника аппарата главного парламента страны получила образование в том же Институте Азии и Африки при МГУ им. М.В.Ломоносова, где и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Начинала трудовую биографию референтом-переводчиком со знанием японского языка в московских бюро двух иностранных газет.

Помощником и фактически пресс-секретарём тогда ещё депутата Володина она работает с 2002 года, а уже с января 2013-го рулила информационными потоками в составе Управления внутренней политики Президента РФ. Очевидно, менять привычного шефа не захотела, и теперь журналисты будут именно с её подачи получать новости о происходящем в главном парламенте страны и вокруг него. Кто возглавит департамент информполитики вместо неё в администрации президента, пока не известно.

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