Будущие российские военные летчики страдают от плохого питания во время обучения

В настоящее время в России осталось, по сути, одно высшее заведение для обучения военных летчиков - это Краснодарское высшее военное училище (КВВУЛ). Однако и оно давно перестало отвечать современным нормам.

В первую очередь это касается условий, в которых вынуждены пребывать курсанты. Так, в минувшем году набор первокурсников был удвоен, однако при этом ни казармы, ни столовая не были подготовлены для такого количества курсантов. Это привело к образованию многочасовых очередей.

Однако само меню в столовой училища тоже оставляет желать лучшего. Скудное питание и недостаток необходимых витаминов систематически приводит многих курсантов на больничную койку. Так, многие учащиеся уже дважды за этот год проходили лечение от пневмонии, а в данный момент не менее 60 курсантов еще остаются в стационаре. Причем будущих военных летчиков в госпитале кормят по офицерским нормам до тех пор, пока не улучшится состояние, а как только спадает температура, снова переводят на солдатский паек.

В настоящее время не предпринимается никаких мер для улучшения бытовых условий курсантов, их рациона и профилактики вирусных заболеваний.

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