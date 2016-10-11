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Строительство вестибюля в метро – без ФСБ не разобраться

11 октября 2016, 20:50 [ «АН-Санкт-Петербург» ]

Строительство вестибюля в метро – без ФСБ не разобраться
Фото: pixabay.com

11 октября в комитете по транспорту Петербурга сотрудники ФСБ начали выемку документации. Источники близкие к следствию утверждают, что основной причиной интереса федералов являются злоупотребления.

Предположительно, нарушения связаны со строительством вестибюля станции «Адмиралтейская». Считают, что выемка документов проходит в рамках уголовного дела, которое возбуждено еще зимой прошлого года. Суть правонарушения описывается как использование должностных полномочий начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгина и неназванных лиц в личных корыстных интересах при заключении инвестиционного договора на строительство наземного коммерческого объекта недвижимости.

Напоминаем, что глава питерского метро уже был под прицелом правоохранительных органов. Дело дошло до ареста его собственности в мае 2015 года, однако уже в июле 2015 иск был отозван.

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