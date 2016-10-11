Установка цены за проезд по МЦК не повлияет на пассажиропоток

С сегодняшнего дня проезд по Московскому центральному кольцу стал платным. Цена билета будет такой же, как в метро. В течение первого месяца работы услугами магистрали воспользовались шесть миллионов граждан. Ежедневно МЦК посещают более 200 тысяч пассажиров. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Егор Мулеев.

«Люди любят халяву, но я не думаю, что после введения платы пассажиропоток сильно упадет», — сообщил специалист.

Эксперт отметил, что москвичи продолжат активно пользоваться кольцом.

«Транспортных связей в Москве немного, а МЦК покрывает потребности населения в перемещении между районами, минуя центр. Говорить о серьезном падении пассажиропотока неуместно. Бесплатный тестовый период показал, что люди ездят и им нравится», — добавил Мулеев.

Как известно, сегодня откроются две новые станции Московского центрального кольца — «Соколиная гора» и «Дубровка».