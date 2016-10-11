Установка цены за проезд по МЦК не повлияет на пассажиропоток
11 октября 2016, 17:40 [ «АН-онлайн» ]
С сегодняшнего дня проезд по Московскому центральному кольцу стал платным. Цена билета будет такой же, как в метро. В течение первого месяца работы услугами магистрали воспользовались шесть миллионов граждан. Ежедневно МЦК посещают более 200 тысяч пассажиров. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Егор Мулеев.
«Люди любят халяву, но я не думаю, что после введения платы пассажиропоток сильно упадет», — сообщил специалист.
Эксперт отметил, что москвичи продолжат активно пользоваться кольцом.
«Транспортных связей в Москве немного, а МЦК покрывает потребности населения в перемещении между районами, минуя центр. Говорить о серьезном падении пассажиропотока неуместно. Бесплатный тестовый период показал, что люди ездят и им нравится», — добавил Мулеев.
Как известно, сегодня откроются две новые станции Московского центрального кольца — «Соколиная гора» и «Дубровка».