Пальмовая метка

На агропромышленном форуме «Золотая осень-2016» министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассказал, что с 1 января 2017-го года будет действовать новый техрегламент, предусматривающий особую маркировку продуктов, в составе которых есть пальмовое масло. Теперь словосочетание «пальмовое масло» не только обязано быть указано в составе, но и должно выделяться жирным шрифтом. Соответствующие поправки Минсельхоз согласовал с Евразийской экономической комиссией.



Стоит отметить, что стимул не скрывать информацию о содержании этого вещества придуман вполне достойный, и главное — однозначно действенный. Производителю, который решит не упоминать о наличии пальмового масла в своем продукте, обещают штраф до 1 млн рублей.



О влиянии этого дешевого, но очень сомнительного ингредиента на здоровье человека, говорят уже не первый год. В Госдуме предыдущего созыва активно обсуждался законопроект Олега Михеева, который предложил ввести повышенный акциз на пальмовое масло, мотивируя это еще и существенным экономическим эффектом для страны, поскольку подавляющее большинство продуктов, содержащих это вещество, являются импортными.



Но по-настоящему начать бить тревогу чиновников заставили ужасающие цифры статистики. В мире производство пальмового масла опередило соевое и рапсовое, а среди растительных заняло первое место, оставив далеко позади столь привычное нам подсолнечное. В России показатели тоже отнюдь не радужные — 800 тысяч тонн в год. Это доступное сырье добавляют чаще всего в молочные продукты и кондитерские изделия, в том числе для искусственного увеличения сроков хранения.



Много споров также вызывает повышение холестерина от пальмового масла. В основном специалисты сходятся во мнении, что хоть оно само по себе и не содержит холестерина, употребление пальмового масла стимулирует его выработку организмом.



В любом случае засилье продуктов с добавлением пальмового масла после введения этой меры на российском рынке уменьшится, что в конечном счете обернется оздоровительным эффектом как для самих граждан, так и для экономики страны.

по сообщению портала "ВОЛГОГРАД.РУ" 07.10.16