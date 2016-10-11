УВЗ празднует юбилей

11 октября предприятию «Уралвагонзавод» исполнилось 80 лет - в 1936 году с заводского вагоносборочного конвейера сошли первые железнодорожные изделия. Уралвагонзавод является крупнейшим производителем подвижного состава на «пространстве 1520», единственным в России производителем танков.

За прошедшие восемь десятилетий здесь изготовлено более 1 000 000 единиц подвижного состава и более 100 000 единиц бронетехники, что является абсолютным мировым рекордом. 9 сентября 2016 года с вагоносборочного конвейера сошло 10 000 инновационных полувагонов модели 12-196-02.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил генерального директора ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Олега Сиенко и весь трудовой коллектив предприятия с юбилеем прославленного промышленного гиганта. Глава региона поблагодарил заводчан за многолетнюю плодотворную работу, огромный вклад в развитие отечественной промышленности, разработку передовых технологий, создание востребованной продукции военного и гражданского назначения, четкое выполнение государственного оборонного заказа.



«Уральцы гордятся тем, что в 1930-е годы на Уралвагонзаводе впервые в отечественной практике успешно внедрялись и применялись достижения мирового вагоностроения, был поставлен рекорд по выпуску грузовых вагонов в СССР. В годы Великой Отечественной войны здесь было развернуто массовое производство бронетанковой техники, почти каждый второй танк Т-34, участвовавший в боевых действиях, сошёл именно с вашего заводского конвейера. Сегодня Уралвагонзавод входит в число крупнейших, стратегически значимых машиностроительных предприятий Свердловской области, играет важнейшую роль в обеспечении обороноспособности страны», – сказано в телеграмме главы региона.



Отметим, что вчера, 10 октября, был подписан Указ Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина о награждении Уралвагонзавода грамотой «за заслуги в укреплении обороноспособности государства, разработке и создании современных образцов вооружения и военной техники».