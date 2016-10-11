Россия готовится к госуправлению в условиях войны

В случае начала войны органы местного самоуправления всех уровней, региональные управления МЧС, силовых структур и правоохранительных органов немедленно перейдут в подчинение командованию военных округов.

Отработка такой системы взаимодействия была главной задачей только что окончившихся учений «Кавказ-2016». В Минобороны их признали успешными, и теперь начата подготовка поправок в законодательство для устранения выявленных недостатков схемы управления в условиях военного времени.

Разрабатываемый план режима военного положения имеет целью обеспечить бесперебойное функционирование инфраструктуры, мобилизацию и территориальную оборону военных, производственных и социальных объектов. Причем, не только от внешнего врага, но и на случай массовых восстаний и беспорядков.

По свидетельству источников, именно Министерство обороны обязано будет реализовать выполнение всех 19 мер по отражению или предотвращению вооружённой агрессии против России, согласно федеральному закону «О военном положении».

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