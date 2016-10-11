Полуостров сокровищ. Грустная сказка для взрослых

Когда-то, давным-давно, в некотором царстве, в «доКрымнашем» государстве жила-была девушка – молодая, красивая и восторженная. Она очень любила свой полуостров и хотела, чтобы как можно больше людей разделили ее чувства.

Среди своих друзей нашла она единомышленников, таких же романтиков и энтузиастов и решили они рассказать да показать всему миру неисчерпаемые богатства своего края. Сказано – сделано. Увидел мир первый номер журнала «Полуостров сокровищ». Всю любовь издателей вобрал он в себя. Со своих страниц рассказывал читателям о сказочной стране Тавриде. О ее удивительной природе, многовековых исторических событиях, уникальных памятниках архитектуры, о многом загадочном и мистическом. Во все стороны весть о чудесном журнале разнеслась. И лучшие из лучших журналистов влились в ряды авторов. Со всей серьезностью подошла девушка и соратники ее к своему детищу. Все материалы в их журнале создавались и создаются в тесном сотрудничестве со многими высоконаучными учреждениями, глубоко исследовательскими институтами России-матушки, да заморскими их коллегами, при поддержке ученых мужей Крыма, трудящихся в различных музеях да архивах. Большой стала экспертная армия журнала. Свыше ста доблестных ученых из различных областей науки примкнули к ней. Объединив усилия, журналисты и научные работники боролись за просвещение, пробуждение в людях любознательности, писали творения, возвращавшие утраченную любовь к чтению. Молва о таком чуде не стояла на месте. И многие гости сказочной Тавриды стали увозить с собой в качестве сувенира диковинного, интеллектуального «Полуостров сокровищ» во все уголки Государства Российского, в Европы да заокеанские Америки. И все-то у них было хорошо… Тут и закончилась сказка. И началась грустная быль. Но про это пусть лучше расскажет сама героиня. Знакомьтесь, Лилия Грант, главный редактор журнала «Полуостров сокровищ».











- На протяжении шести лет мы на голом энтузиазме издаем в Крыму единственный краеведческий журнал, популяризирующий наш полуостров. В каждом выпуске - около двадцати статей на самые разнообразные темы: история, география, геология, достопримечательности, экология, культура и искусство, литература, мир животных и растений, а также малоизвестные открытия и находки, неизведанные места, тайны и предания древних народов, населявших Крым. Объединив усилия журналистов и ученых, мы создали новое направление в научно-популярном жанре. Основные задачи нашего журнала: воспитание бережного отношения к природе и культурному и историческому наследию, воспитание чувства патриотизма и любви к своему краю и Отечеству, толерантное и уважительное отношение к традициям и культуре разных народов, населяющих нашу страну.



Журнал рассчитан на широкую аудиторию, его читают и взрослые, и дети. Мы стараемся преподносить научные фундаментальные материалы в легкой увлекательной и доступной для каждого обывателя форме. Да, действительно, туристы с удовольствием приобретают журнал в качестве сувенира. И уезжая, туристы со всего мира, увозят с журналом частичку полуострова. Мы уверены, что каждый второй человек, купивший «Полуостров сокровищ», обязательно вернется в Крым в последующие годы.



К сожалению, с момента создания проекта, мы балансируем на грани закрытия. Журнал наш – не коммерческий проект, мы выживаем из номера в номер, прилагая титанические усилия, чтобы сохранить для людей единственное краеведческое издание о Крыме. Экономические трудности переходного периода на полуострове и рост цен на полиграфические услуги, аренду помещений, транспорт, и особенно сокращение продаж в три раза, привели к тяжелым финансовым последствиям. Над проектом нависла угроза закрытия. Но мы убеждены, что краеведческий журнал «Полуостров сокровищ» нужен России. Крым, будучи ее жемчужиной, имеет тесные исторические культурные и духовные связи с великой державой.



Отсутствие рекламы – одна из основных проблем «Полуострова сокровищ». У нас нет средств, чтобы широко о себе заявить и потому даже не все крымчане знают об издании. Хотя не только крымчане, но и многие жители всей нашей необъятной Родины не отказались бы стать постоянными читателями "Полуострова сокровищ", узнай они о его существовании. Мы не можем позволить себе рассказать о журнале в федеральных СМИ, мы каждый раз в поисках средств на печать очередного номера. Крымские власти признают социальную направленность нашего проекта, но помогать отказываются, ссылаясь на форму собственности нашей компании. Учредителем журнала является частная фирма, которую мы создали шесть лет назад для издательства журнала. Это лишь форма собственности. Я подчеркиваю, у нас не коммерческий проект.



Мы ежедневно получаем звонки и письма наших читателей, которые осознают социальную значимость журнала и удивляются – почему нас не поддерживают крымские власти? Также о социальной значимости «Полуострова сокровищ» говорят ученые, педагоги, вся туристическая сфера Крыма, и даже многие чиновники и первые лица полуострова. Но при этом никакой поддержки мы не получаем. Ни информационной, ни финансовой.



Я написала сотни писем и обращений во все государственные структуры и благотворительные фонды. Ответ один – вы делаете хорошее дело, но мы не можем вам помочь! Я подготовила тонны документов и заполнила десятки заявок на всевозможные гранты и субсидии. Результатом похвастаться не можем. Нам помогают сами ученые: мало того, что они бесплатно делятся своими ценнейшими материалами, так еще с каждой своей зарплаты пытаются как-то помочь журналу. Ученые осознают, насколько важно то, что мы делаем. Наш журнал стал неким «посредником» между наукой и читателями. Мы устали стучаться в наглухо закрытые двери, просить о помощи равнодушные глаза и сердца. И все же мы остаемся оптимистами. Мы знаем, что делаем полезное для общества дело.



Мы осознаем, что переходный период в Крыму продлится, возможно, еще несколько лет. Будет построен мост, который соединит два берега керченского пролива, экономическая ситуация на полуострове изменится. В Крым приедут миллионы туристов, и со временем о журнале узнает вся Россия, что позволит увеличить тиражи и «Полуостров сокровищ» твердо встанет на ноги. Знаменитое изречение, ставшее нашим девизом - сеять разумное, доброе, вечное – найдет свое полное воплощение в процветающей России. Но сейчас главная задача журнала - выстоять. Создававшийся титаническим трудом проект невозможно приостановить. Заморозив на неопределенное время журнал, мы рискуем навсегда потерять коллектив, связь с научным миром и читателями.



От редакции: данная публикация не является рекламой журнала «Полуостров сокровищ». Это жест доброй воли и уважения к коллегам так самозабвенно оберегающим собственное детище, качество журналистики и свои принципы. А если вы меценат, бизнесмен, профессионал издательского дела, который может финансово помочь преодолеть кризисную ситуацию, свяжитесь с редакцией! Есть реальная возможность добавить ни один плюс к своей карме. Если вы государственный чиновник – то участие в судьбе журнала сможет поддержать Ваш образ государственника, аппаратчика неравнодушного и разносторонне развитого. Ну, а если Вы просто гражданин отзывчивый, то оформите подписку на журнал. Только обратите внимание, что цена по России будет отличаться от предложенной в Крыму. Это тоже последствия финансовых проблем журнала. Пока подписные российские каталоги тоже мечта. Но пусть Вас сие не остановит! Лично я уже сделала это. Ведь испокон веков многие чужие беды на Руси решались вскладчину. И ведь не просто так Вы средства свои вложите. Весь следующий год в Ваш дом будут регулярно приходить черноморское побережье, горы, солнце, сказания и все красоты Крыма и осознание того, что в этом есть и Ваше участие! И будут все жить долго и счастливо!









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