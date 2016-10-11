Москвичи не готовы отказаться от дорогих лекарств даже в кризис
11 октября 2016, 15:34 [ «АН-онлайн» ]
Опрос ВЦИОМ показал, что больше половины москвичей (56%) не намерены отказывать себе в дорогих оригинальных лекарствах вместо их дешевых аналогов, которые им обязаны предложить фармацевты в аптеке.
52% жителей столицы не собираются переходить на «дженерики» даже в случае падения доходов, поскольку «самой важной характеристикой качества жизни» в России считается именно здоровье. Готовы перейти на заменители лишь 4% опрошенных.
Голоса в пользу доступности современных лекарственных препаратов опережают тех, кто считает их не по карману. Полностью доступными для себя инновационные лекарства считают 10% респондентов, еще 42% считают такие лекарства «в большинстве случаев доступными». Недоступными называют их 40% москвичей.
При этом жители столицы готовы в трудные для себя времена экономить на одежде, мебели и бытовой технике (63%), отказаться от культурно-развлекательных мероприятий (46%), занятий спортом и фитнесом (48%).
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