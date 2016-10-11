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В Доброграде стартовал VI Международный форум "Россия - спортивная держава"

11 октября 2016, 14:28 [ «АН-онлайн» ]

В Доброграде стартовал VI Международный форум "Россия - спортивная держава"

10 октября во Владимирской области открылся VI Международный форум "Россия - спортивная держава". Долгожданное спортивное мероприятие началось на площадке ВлГУ международной научно-практической конференцией «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) и массовый спорт в системе здорового образа жизни населения», в которой приняла участие заместитель министра спорта Марина Томилова.

С самого утра до позднего вечера на территории СК "Доброград" проходили круглые столы и дискуссионные сессии, посвященные развитию спорта и налаживанию международного сотрудничества: форсайт-сессия «Человеческий капитал. Основа устойчивого развития спортивной отрасли», круглый стол «Формирование условий для комплексного развития горнолыжной индустрии в России», дискуссионная сессия «Противодействие глобальным угрозам. Борьба с договорными матчами: ставка на честный спорт».

Министр спорта Виталий Мутко лично возглавил деловое заседание дискуссионной сессии "Противодействие глобальным угрозам. Борьба с допингом: игра по общим правилам", на котором отметил необходимость создания мощной системы борьбы с запрещенными препаратами. "Наша задача - сделать все, чтобы наши спортсмены воспитывались на принципах честного спорта, - заявил министр. - Мы должны защитить чистый спорт, здоровье спортсмена. Каждый человек, который пытается победить с использованием запрещенных препаратов, поступает нечестно. Мы должны на ранней стадии привить молодежи принципы игры по честным правилам. Самое главное на сегодняшний день - это мера воспитания. Необходимо изменить отношение людей, спортсменов к применению запрещенных препаратов".

Параллельно с дискуссионной сессией в Доброграде проводилось деловое заседание на тему "Экономическая модель физической культуры и спорта. Инвестиционный климат при создании спортивной инфраструктуры. Как обеспечить эффективное взаимодействие с бизнесом". Мероприятие собрало за столом переговоров спортивных чиновников и прославленных спортсменов.

Руководитель Москомспорта Александр Воробьев рассказал о планах строительства в рамках государственного частного партнерства новых спорткомплексов: горнолыжных школ, трамплина, центра синхронного плавания. "Среди нас есть люди, отдавшие свою жизнь спорту. Мы благодарны им за то, что они помогают нам создавать площадки для развития отрасли", - отметил Александр Воробьев, передавая слово призеру Олимпийских игр по фигурному катанию Ирине Слуцкой. Ирина Слуцкая, представляющая Московскую областную Думу, рассказала об опыте Московской области в развитии государственно-частного партнерства. Она отметила необходимость изменения законодательства в вопросах государственно-частного партнерства и привлечению внебюджетного финансирования спортивной отрасли. "Я благодарю организаторов Форума за включение вопроса о государственно-частном партнерстве в повестку деловой программы. Вопрос инвестирования стоит сейчас перед нами особо остро, ведь наша цель - сохранить доступность спорта для всех слоев населения", - сказала Ирина Слуцкая.

В завершение дня Министр спорта РФ Виталий Мутко, помощник Президента РФ Игорь Левитин и губернатор Владимирской области Светлана Орлова тожественно перерезали символическую ленточку, тем самым официально открыв шестой международный спортивный форум.

После этого Виталий Мутко выразил особую благодарность людям, которые так много делают для развития спорта в нашей стране: "Именно сегодня, на форуме "Россия - спортивная держава", хотелось бы сделать послами ГТО нескольких наших выдающихся граждан". Почетные сертификаты членов ГТО были вручены губернатору Владимирской области Светлане Орловой, олимпийской чемпионке по легкой атлетике Елене Исинбаевой и депутату Государственной Думы, олимпийской чемпионке по конькобежному спорту Светлане Журовой. Церемонию провел министр спорта РФ Виталий Мутко. Он вручил новоиспеченным послам дарственные грамоты и поблагодарил за их вклад в развитие отрасли: "Мы благодарны людям, которые так много делают для нашего спорта, развивают его, становятся послами комплекса ГТО. Но сегодня, именно на форуме "Россия - спортивная держава", нам хотелось бы сделать послами еще нескольких наших выдающихся граждан".

Деловая программа форума "Россия - спортивная держава" продлится до 13 октября. Во второй день проведения мероприятия гостей и участников форума ждет множество не менее интересных событий.

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