Министров и прокуроров будут охранять казаки

Во вторник, 11 октября, в ряде СМИ появилась информация о том, что представители российских казачьих обществ будут привлечены к охране государственных объектов, в частности, федерального значения.

Об этом свидетельствует проект поправок в федеральный закон "О государственной службе российского казачества", который ранее был подготовлен Росгвардией. Как уточняет сегодня RT, документ был создан после соответствующего поручения российского вице-премьера Дмитрия Рогозина.

В ведомстве сегодня отметили, что казаки, вероятнее всего, будут заниматься охраной министерств и некоторых других ведомств.

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