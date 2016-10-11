Количество авиакатастроф в России выросло за год на 83,3%

За первое полугодие текущего года количество авиакатастроф в России выросло на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в МЧС России. Как сообщает РИА "Новости", за шесть месяцев в РФ были зарегистрированы 22 авиационные катастрофы, а в прошлом году — 12. В результате трагедий погибли за минувшие полгода 96 человек, а пострадали 103 человека. В 2015 году число жертв составляло 15 человек, а пострадавших - 26 человек.

Уточняется, что максимальное количество аварий произошло в Южном, Дальневосточном, а также Центральном федеральных округах.

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