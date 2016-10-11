Психологи выяснили, сколько свиданий необходимо для зарождения любви

Любви с первого взгляда не существует, утверждают американские ученые. Исследования головного мозга показали, что на первом свидании человек испытывает очень слабые чувства, которые и симпатией-то назвать трудно.

При первой встрече молодые люди получают информацию друг о друге, на осмысление которой им потребуется время. Если общение произвело положительное впечатление, может возникнуть симпатия. И только после четвертого свидания может возникать привязанность. Человек начинаем реагировать на манеры собеседника, анализировать его поведение с точки зрения потенциального партнера.

В этом случае вряд ли возможно говорить о высоких чувствах через переписку по Интернету. Для возникновения любви нужны не виртуальные контакты.

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