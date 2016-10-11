В Приморье работники угольного разреза объявили голодовку

На севере Приморского края работники Лучегорского угольного разреза объявили голодовку.

В акции участвуют 40 человек, которые протестуют против сокращения количества сотрудников, а также ощутимого снижения заработной платы, передает ТАСС. Голодовка была начата работниками Лучегорского угольного разреза утром во вторник, 11 октября, после общения генерального директора предприятия с коллективом.

Уточняется, что участие в акции принимают машинисты тепловозов, водители "Белазов", а также представители ряда других профессий.

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