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Назван самый благоустроенный город России

11 октября 2016, 07:25 [ «АН-онлайн» ]

Назван самый благоустроенный город России
фото: globallookpress.com

Во вторник, 11 октября, появилось сообщение о том, какой город РФ признан самым обустроенным по итогам всероссийского конкурса под названием "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России".

Победителем стал Ставрополь, властям которого будет вручен диплом Правительства Российской Федерации I степени, сообщается в документе, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который опубликован на официальном сайте правительства.

На втором месте по благоустройству оказались Уфа и Хабаровск, а третье занял город Красноярск. Уточняется, что дипломы было поручено вручать Минстрою России. 

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