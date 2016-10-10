Заместитель петербургского губернатора переехал на стадион

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин временно переехал из своего кабинета на строящийся стадион «Зенита», где ему устроили подобие кабинета, - не такой, как в городской администрации, но все же…

Игорь Алабин почти живет на стадионе: прибывает на объект в восемь часов утра и не покидает его, пока не заступит вторая смена, то есть до 20:00, сообщает «Лента.ru».

Поскольку скандалы вокруг строительства арены «Зенита» выходят уже за рамки здравого смысла, необходимо стройку контролировать. Сейчас численность рабочих на стройплощадке составляет около 4 тысяч и до конца октября будет увеличена до 6 тысяч, сообщает пресс-служба городского комитета по строительству.

В настоящее время стадион строит новый подрядчик, «Метрострой». Суммарная стоимость контрактов - 7,8 миллиарда рублей.

В начале октября сообщалось, что окончание строительства запланировано на декабрь 2016 года.

Новую арену для футбольного клуба «Зенит» начали строить в 2007 году. Вместимость объекта составит до 68 тысяч человек на спортивных мероприятиях и до 80 тысяч на развлекательных.