В семье Рамзана Кадырова родился десятый ребенок
10 октября 2016, 19:18 [ «АН-онлайн» ]
В многодетной семье главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова пополнение: супруга Медни родила десятого ребенка. И это не считая двух приемных детей. Можно сказать, преподнесла подарок к 40-летию мужа. Сыну дали имя Абдуллах.
Друзья и близкие не скупятся на поздравления. "В дом моего дорогого брата пришло огромное счастье – по милости Всевышнего у него родился сын Абдуллах – еще один продолжатель великого рода Кадыровых, мой дорогой племянник", – написал в Instagram председатель парламента республики Магомед Даудов.
В последние дни семья главы Чечни подвергается нападкам со стороны общественности. Это случилось после турнира по боям без правил, трансляция которых шла по ТВ и в интернете. Помимо взрослых, в них приняли участие три сына Рамзана Кадырова. Все они одержали победу, причем старший – 10-летний Ахмад - победил нокаутом, что вызвало критику со стороны президента ММА Фёдора Емельяненко и ряда других российских спортсменов и крупных чиновников. Они стали мишенью для нападок и оскорблений сторонников Кадырова.
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